Era uma vez… a história feliz da sua empresa

Seja em consultadoria como em desenvolvimento e integração de soluções, outsourcing tecnológico ou gestão de infraestruturas, a Seresco é um fornecedor global de soluções no âmbito das tecnologias da informação. Presente na Península Ibérica, com escritórios próprios em Lisboa, Madrid, Barcelona, Astúrias e Galiza, e com sucursais no Equador e na Costa Rica, disponibiliza uma gama completa de serviços e soluções para a gestão de processamento salarial e de recursos humanos, prestando serviços no âmbito da externalização e da gestão económica.

Valendo-se da sua experiência e conhecimentos, a Seresco oferece a integração de todos os recursos e um atendimento personalizado ao longo de todo o projecto de gestão salarial, o que contribui decisivamente para incrementar a rentabilidade e o valor para o cliente. A vocação do serviço e o compromisso com os resultados e com os prazos são os seus principais valores empresariais.

O seu portfólio de clientes inclui organizações de todos os setores, bem como por diversos órgãos da administração pública, desenvolvendo ainda uma longa política de alianças com empresas como a Microsoft, a Oracle e a SAGE, com as quais mantém acordos de caráter comercial e tecnológico. Em 2019 a Seresco celebra os seus 50 anos de existência e, para assinalar a data da melhor maneira, prepara-se para lançar um e-book prático sobre os “6 pontos-chave para melhorar a gestão do processamento salarial e da gestão dos recursos humanos da sua empresa”.

Gestão, experiência, processamento salarial, interpretação de dados, autogestão e suporte técnico são alguns dos temas abordados, nunca esquecendo, por um lado, a orientação para o cliente, assumindo a responsabilidade e o respeito pelos compromissos adquiridos, satisfazendo as expectativas. Por outro lado, a orientação para as pessoas, acreditando e desenvolvendo o talento dos seus profissionais, criando um sentimento de compromisso e pertença.

Quem vive o dia-a-dia de um departamento de recursos humanos, que se envolve e conhece cada um dos seus colaboradores, sabe que a área de Recursos Humanos traz bastante satisfação pessoal e profissional, embora com algumas dores de cabeça. Mas hoje, existem muitas soluções que respondem a alguns dos que são os maiores desafios nesta área.

Neste e-book estão abordados aqueles que são os seis pontos-chave que ajudarão a reflectir sobre o rumo a tomar nesta área e como melhorar a gestão de processamento salarial e de recursos humanos, sustentados pela vasta experiência e especialização que caracterizam a Seresco. A prová-lo, os números que também fazem a sua história e falam por si: mais de 1.500.000 salários processados por ano com as suas soluções, mais de 31.000 contratos emitidos por ano, mais de 280 clientes, cerca de 968 empresas comerciais e 99.000 empregados. Um crescimento sustentado que facilita os resultados equilibrados tanto a nível económico como social, facilitando o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus empregados, numa procura contínua da excelência no serviço ao cliente. Passados 50 anos, a Seresco é hoje uma empresa de referência. Apesar disso, nunca esqueceu o lema que sempre a acompanhou e é marca do profissionalismo com que abraça a sua missão: “a nossa história, o seu futuro”.

Descubra o e-book Seresco, aqui.

Este artigo foi produzido em colaboração com a Seresco.