A transcrição de uma escuta trocou o nome de António Costa, primeiro-ministro, por António Costa Silva, ministro da Economia, revela hoje a “CNN Portugal”.

12 Novembro 2023, 11h17

O Ministério Público (MP) enganou-se na transcrição de uma escuta telefónica entre o CEO do centro de dados de Sines, Afonso Salema, e Diogo Lacerda Machado, consultor desta empresa, a Start Campus, revela hoje a “CNN Portugal”.

O erro consta no despacho de indiciação do MP no caso Influencer (que levou à demissão do MP), gerando a percepção de que Lacerda Machado disse que iria interceder diretamente junto do seu amigo António Costa a favor da Start Campus. O MP reconheceu durante os interrogatórios que a escuta está mal transcrita no despacho, segundo as fontes da defesa ouvidas pelo canal.

“Tá bem. Eu vou decifrar se é Economia ou Finanças. Se for Finanças em falo logo com o Medina (ministro) ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for Economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa”, segundo a escuta, mas Lacerda Machado está a referir-se ao ministro da Economia António Costa Silva.

António Costa não é arguido no caso, mas está a ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Na noite de sábado confessou estar “envergonhado” por ter sido descoberto dinheiro no gabinete de Vítor Escária. Sobre Diogo Lacerda Machado, disse estar “arrependido” de ter dito que este era o seu melhor amigo, acrescentando que um “primeiro-ministro não tem amigos”.