A Fundação José de Almeida Eusébio, entidade titular do colégio, irá ficar ligada ao Grupo Project To Be e manter a sua atividade no colégio.

17 Novembro 2023, 17h17

A Escola Ave Maria, um dos mais reputados colégios católicos da capital, vai passar a integrar o Grupo Educativo Project To Be já em dezembro, soube o Jornal Económico junto de fonte próxima do processo.

A Fundação José de Almeida Eusébio, que desde 1996 é a entidade titular do colégio, ficará ligada ao Project To Be, como acionista deste grupo e mantendo a sua atividade no colégio.

O adquirente detém cinco colégios de topo nos concelhos de Oeiras, Estoril, Cascais e Sintra: Colégio Papião (Estoril), Colégio Quadrante (Cascais), Colégio da Fonte (Oeiras), Colégio Catarina de Bragança (Morelinho, Sintra) e Colégio da Beloura, na Quinta da Beloura (Sintra).

O To Be oferece valências de creche, pré-escolar e 1.º e 2.º ciclo do ensino básico e o seu projeto educativo faz uma aposta muito forte no inglês, sendo de esperar que se verifique um reforço desta componente na Avé Maria. O ensino da língua inglesa é feito tendo por base o currículo, os recursos e a certificação da Universidade de Cambridge.

Fundada por Maria Alexandra Ranito de Almeida Eusébio, a Avé Maria, que se situa na Rua dos Lusíadas, na freguesia de Alcântara, abriu portas em 24 de outubro de 1945, ainda na Rua da Lapa, tendo ao longo dos seus 78 anos construído um importante legado.

Tanto quanto o JE apurou, a venda estará ligada à necessidade de ganhar escala para melhor responder às exigências de um sector que depende cada vez mais do trabalho colaborativo e em rede.