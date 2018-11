Escola do Caniçal e de Machico recebem sessão do parlamento dos jovens da Assembleia da República

O deputado do PS, Carlos Pereira, na Assembleia Legislativa da República, vai deslocar-se à região para duas sessões do parlamento dos jovens. A Escola Básica 2/3 do Caniçal, vai receber o debate a 4 de dezembro, enquanto que a Escola Básica e Secundária de Machico, recebe esta iniciativa a 10 de dezembro.

“Numa altura em que se diz que os jovens estão muito desfasados da política e da cidadania, o Parlamento dos Jovens vem provar que as coisas não são assim tão negras e que há uma geração disponível a contribuir para melhorar o mundo em que vive”, salientou o deputado socialista.

Carlos Pereira sublinha que iniciativas deste género permitem aproximar a Assembleia da República dos mais jovens, o que para uma região ultraperiférica “não é de somenos”.

O parlamento dos jovens é uma iniciativa da Assembleia Legislativa da República que pretende estimular a participação cívica e política.