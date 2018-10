Escolas da Madeira com 66 novos delegados de segurança

As escolas da Madeira contam com 66 novos delegados de segurança. A função destes profissionais passa por desenvolver em cada estabelecimento escolar as medidas obrigatórias por lei relativamente à segurança contra incêndios.

Entre as missões destes profissionais está também a sensibilização da comunidade escolar para os planos de prevenção e emergência e ainda a execução de exercícios de evacuação internos e de simulacro.

A Madeira conta atualmente com cerca de 150 delegados de Segurança nas escolas da Madeira.

De referir que teve início na passada sexta-feira de uma formação de 25 horas, para delegados de segurança, que é creditada pela Direção Regional de Educação.