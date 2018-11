Escolas de São Martinho equipadas com quadros interactivos

As escolas de São Martinho passam a estar equipadas com quadros interactivos. A Junta de Freguesia diz que esta medida é importante para os estabelecimentos escolares darem um importante salto tecnológico e estar na vanguarda da tecnologia na área do ensino.

A intenção é que os quadros interactivos estejam prontos a operar no segundo período do ano escolar. O anúncio desta medida inseriu-se no âmbito da reunião entre o executivo da Junta de Freguesia de São Martinho com os estabelecimentos escolares com o objetivo de preparar o orçamento para 2019.

Entre os assuntos abordados esteve a necessidade de manutenção dos edifícios e ainda o orçamento participativo afecto às escolas do ensino básico, um projecto que deve ter o seu início em janeiro.