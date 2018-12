“Escondeu factos sobre o acordo. Assumirá a responsabilidade?”. May acusada no Parlamento britânico

O Partido Nacional Escocês (SNP na sigla original) acusou, esta quarta feira, a primeira-ministra britânica de ter “escondido os factos” sobre o Brexit ao tentar evitar a publicação na íntegra do parecer jurídico do procurador-geral sobre o acordo proposto para a saída da União Europeia (UE), noticiou a ”Sky News”.

“A primeira-ministra escondeu os factos sobre o seu acordo do Brexit aos deputados. Assumirá a responsabilidade por isso?”, questionou o deputado escocês Ian Blackford no Parlamento. ”Foi-nos prometida estabilidade política, e ao invés disso temos um Governo em crise”, rematou.

"We were promised strong and stable, what we have is a government in crisis" – SNP Westminster leader Ian Blackford calls for Theresa May to take responsibility for not publishing Brexit legal advice.

