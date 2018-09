Escultura, música e dança unem-se no Museu de Arte Contemporânea

A união entre a escultura, a música, e a dança, é a proposta para este sábado no Museu de Arte Contemporânea da Madeira. O projeto chama-se C_Vib e junta Simão Pinto, músico, e Yola Pinto, bailarina, e tem início às 21h00.

O espetáculo é constituído por quatro esculturas inter(ativas), que será exploradas ao som da música de Simão Pinto, e da dança de Yola Pinto.

O objetivo passa por “extravasar as barreiras físicas do som”, explorando-o como “mecanismo de potenciação” da experiência sensorial, numa experiência que pretende também envolver o público através do ver, ouvir e tocar o som.

No âmbito deste evento realiza-se um workshop, na segunda-feira, dirigido às escolas, com Simão Pinto e Yola Pinto, que tem entrada gratuita.