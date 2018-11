Espanha dificulta o Brexit por causa do estatuto de Gibraltar

O Governo de Espanha mantém reservas quanto acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, vulgo Brexit, considerando que falta “clareza jurídica” em relação ao estatuto de Gibraltar. Essa informação foi avançada hoje pelo ministro dos Assuntos Exteriores de Espanha, Josep Borrell, de acordo com o jornal “El Economista”.

“A interpretação tem que ser clara. A negociação sobre a relação futura da União Europeia com o Reino Unido é distinta da negociação sobre Gibraltar”, afirmou hoje Borrell, em Bruxelas, à margem de uma reunião de ministros europeus. Nesse sentido, o Governo de Espanha pretende introduzir alterações no texto do acordo.

O chefe da diplomacia espanhola indicou que o problema reside no artigo 185 do acordo de saída do Reino Unido, uma disposição que “surgiu da noite para o dia”, na semana passada, e que o Governo de Espanha considera que não é suficientemente precisa.

“Queremos que fique claro na interpretação desse texto que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia não se aplicam a Gibraltar, que o que se negoceia entre o Reino Unido e a União Europeia tem um âmbito territorial que não inclui Gibraltar”, sublinhou Borrell.