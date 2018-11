Espanha exige uma declaração por escrito de Londres sobre Gibraltar

A única questão pendente que está a colocar alguns entraves à assinatura do Brexit por parte dos 27 países da União Europeia é o pedido da Espanha para que Londres emita garantias sobre a questão de Gibraltar e, embora as posições estejam próximas, o governo espanhol quer uma declaração por escrito antes da cimeira do próximo domingo.

“Quando tivermos para essa declaração e o compromisso por escrito, o primeiro decide”, disse Luis Marco Aguiriano, Secretário de Estado para a União Europeia do governo espanhol, citado pelo jornal ‘Expansión’. Pedro Sanchez, ameaçou vetar o Brexit se não ficar claro que o acordo entre o Reino Unido e a União a 27 só se aplica a Gibraltar com a aprovação expressa da Espanha. Na opinião dos juristas do Estado espanhol, citados pelo mesmo jornal, um artigo do tratado de saída acordado esta semana entre Londres e Bruxelas, o 184, deixa margem para várias interpretações.

Esta sexta-feira foi realizada uma reunião de negociadores da União onde a questão de Gibraltar voltou a ser focada e, segundo secretário de Estado, no final da reunião, os 27 e a Comissão ofereceram-se para melhorar o texto da declaração política com outras referências aos Tratados da União. O governo britânico comprometeu-se sintonizar com Espanha a questão do artigo 184.

A questão de Gibraltar – que se transformou num paraíso fiscal – está pendente desde o século XVIII entre as duas nações, sem que seja atingida uma plataforma de entendimento. Há alguns anos, depois do desaparecimento do ditador espanhol Francisco Franco, os dois países estiveram perto de um acordo de soberania bipartida, mas o lado britânico insistiu que o governo do ‘rochedo’ fosse chamado para a mesa das negociações, o que Madrid recusou sempre liminarmente.

Como o assunto não é passível de fazer parte do topo da agenda da União, acabou por ser deixado em ‘hibernação’. Até agora.

Entretanto, o cenário para o próximo domingo, com o qual as instituições da União partem para o debate, é que os Chefes de Estado e de governo apoiarão dois documentos: o tratado de saída do Reino Unido – com valor legal e vinculativo – e uma declaração política para obter a negociação da relação económica, comercial e política do futuro entre os dois lados.