O azeite é, depois de uma subida anual superior a 70%, o produto mais caro em todo o cabaz essencial.

14 Novembro 2023, 10h18

A inflação espanhola fixou-se nos 3,5% em outubro, seguindo o exemplo do mês precedente. Assim, em outubro quebrou-se a série que subidas que tinham sido acumuladas.

De acordo com o “Cinco Días”, a inflação em Espanha estagnou devido ao baixo preço dos combustíveis e a um menor aumento do preço dos alimentos, enquanto a luz e gás puxaram por um crescimento da inflação. Os combustíveis situaram-se em 1,4% em outubro, menos 2,5 pontos percentuais que em setembro.

Já os alimentos fixaram-se em 9,5%, menos um ponto percentual que no mês anterior. A publicação espanhola adianta que os preços dos legumes, laticínios, ovos, carne e frutas subiram menos que no período homólogo. No entanto, os óleos aumentaram mais que em outubro de 2022.

Por exemplo, só o preço do azeite subiu 73,5% face ao período homólogo, sendo já considerado o produto mais caro do cabaz de essenciais. Desde janeiro que acumula um aumento de 46,9%