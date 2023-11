Os militares, que a imprensa espanhola apresenta como franquistas, consideram que Pedro Sánchez está a colocar em causa a unidade do território espanhol, devendo por isso ser afastado do poder.

17 Novembro 2023, 18h26

Um grupo de militares franquistas na reforma publicou esta sexta-feira um comunicado que denuncia a ausência de justiça, igualdade e democracia em Espanha” e, segundo refere a imprensa do país, aludindo ao artigo 8.1 da Constituição, exigem “a destituição do presidente do governo e a convocação de eleições gerais”.

O período franquista não passou para a história por ser uma fase de justiça, igualdade e democracia, mas os signatários referem que “perante a deterioração da situação política relativamente aos valores da Constituição, com absoluto desprezo pelas instituições”, os antigos generais e oficiais das Forças Armadas aderem a um manifesto “baseado nos princípios morais da defesa da unidade territorial, da ordem constitucional e da sua soberania e independência”.

O texto surge no dia seguinte à investidura do socialista Pedro Sánchez, apoiada por vários partidos independentistas, todos eles legais, a que acresce o facto de vários deles serem apoiantes dos governos do PSOE desde 2018, como é o caso da Esquerda Republicana da Catalunha.

O texto é assinado, segundo as mesmas fontes, por militares de diferentes armas, ao qual aderiu a Associação de Militares Espanhóis. Aproximando-se da narrativa da direita espanhola, o texto insurge-se contra a lei de amnistia, que não tem “lugar na atual Constituição espanhola”, elimina a igualdade perante a lei de todos os espanhóis e apaga os crimes dos independentistas catalães condenados, “pelo único interesse pessoal” do chefe do futuro governo.

O manifesto alerta para a “possível rutura” da unidade de Espanha, “única e indivisível” – o que a história desmente – e insurge-se contra a possibilidade de a realização de um referendo sobre a autodeterminação, apresentado como causa dessa possível rutura. Os signatários queixam-se também do “ataque” às Forças Armadas, comprovável por diversas ações do governo socialista.

O franquismo foi uma das fases mais difíceis das autonomias. Franco reprimiu violentamente qualquer ato ou evidência da existência das ‘diversas Espanhas’, nomeadamente ao proibir o uso das línguas regionais. A ETA, organização armada com origem no País Basco, surgiu para dar resposta à repressão de que as autonomias (que à época não existiam, mas existiam as pessoas) foram alvo – tendo sido durante o franquismo que esteve particularmente ativa. Uma das ações mais emblemáticas da ETA foi o atentado contra Carrero Blanco, a 20 de dezembro de 1973, considerado o político escolhido por Franco para o substituir.