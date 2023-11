Espanha: Produção industrial situa-se nos 1,1% em setembro

A produção industrial espanhola ficou nos 1,1% em setembro, um valor 1,8 pontos acima do registado no mês de agosto. No entanto, em comparação ao período homólogo, a taxa de produção industrial registou uma variação negativa de 1,4%.

5 – Espanha

7 Novembro 2023, 13h48