O plano das 37,5 horas de trabalho semanais faz parte do acordo para coligação de esquerda entre o PSOE de Pedro Sánchez e a plataforma de esquerda Somar liderada por Yolanda Díaz.

28 Outubro 2023, 13h09

Há o risco de, no médio e longo prazo, a produtividade média dos trabalhadores espanhóis diminuir para os níveis de Portugal e da Grécia caso a medida que prevê a redução da semana de trabalho para 37,5 horas avance, alertam os especialistas consultados pelo “El Economista”.

O plano faz parte do acordo para coligação de esquerda entre o Partido Socialista espanhol (PSOE), de Pedro Sánchez, e a plataforma de esquerda Somar, encabeçada por Yolanda Díaz.

Observando o gráfico elaborado pelo jornal espanhol, é possível perceber que Grécia (70,4 pontos) e Portugal (75,7 pontos) são os dois piores países em termos de desempenho dos trabalhadores entre os principais países que fazem parte da zona euro. Espanha encontra-se logo acima com 94,6 pontos, abaixo da média dos Estados-membros da moeda única (104,1 pontos).

O retrocesso do país vizinho pode atingir o patamar preocupante da economia helénica – e, portanto, de Portugal – por causa da “perda de mais duas posições na classificação comunitária” caso se implemente a proposta 37,5 horas semanais, segundo a previsão do economista Miguel Ángel Bernal, sócio fundador da empresa de serviços financeiros Bernal & Sanz Bujanda.

A análise, que exclui as peculiaridades económicas bálticas, conclui que este problema da falta de produtividade do mercado de trabalho em Espanha, que se prolonga há mais de duas décadas, pode agravar-se, nomeadamente por ser uma economia tão dependente das pequenas e médias empresas (PME) e do sector terciário (serviços).

Ontem, ficou a saber-se que o PIB de Espanha abrandou no terceiro trimestre deste ano, ao crescer apenas 0,3%, menos uma décima de ponto percentual que nos três meses anteriores.