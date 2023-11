O secretário-geral do Junts per Catalunya, Jordi Turull, e o presidente do grupo parlamentar do PSOE, Albert Batet, regressaram a Bruxelas este domingo para, perto de Carles Puigdmont, ultimarem o acordo.

5 Novembro 2023, 20h35

Já se sabia que ia ser o acordo mais difícil de todos: depois da aproximação ‘fácil’ entre o PSOE de Pedro Sánchez, o Sumar (o spin of do Podemos), vários grupos de regionalistas e os independentistas bascos e catalões (da Esquerda Republicana da Catalunha, ERC), as negociações com o Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont seriam severas.

E foi isso mesmo que aconteceu. Depois de o PSOE ter assinado com a ERC o acordo para a chamada lei da amnistia, o Junts mostrou-se ainda reticente. Não pela lei em si – que era uma imposição de Puigdemont – mas porque estando o partido nos antípodas ideológicos (ou quase) dos socialistas, o exilado teve grandes dificuldades em convencer o seu partido em aceitar apoiar o PSOE.

Mas, ao cabo de vários dias de encontros e desencontros, a imprensa espanhola dá conta de que o PSOE e o Junts estão a ultimar as negociações para chegar a um pacto que permita a investidura do líder socialista e atual presidente interino do governo. O secretário-geral do partido catalão, Jordi Turull, e o presidente do grupo parlamentar, Albert Batet, regressaram a Bruxelas este domingo para encerrarem as negociações, refere o “El Pais”.

Ao mesmo tempo, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, incentivou a mobilização contra os acordos de Pedro Sánchez e as forças pró-independência. “Não vamos ficar parados, não vamos calar-nos”, disse, citado pela imprensa, a centenas de manifestantes que se reuniram na capital valenciana. “Eles estão a mudar o Estado de Direito para uma nação de uma categoria diferente. Isso é um absurdo democrático”, disse o líder popular. Nada feito: ao convidar Sánchez depois de o convidar a si próprio sem qualquer resultado prático, o rei Filipe VI abriu as portas da política espanhola a uma solução em tudo idêntica à geringonça. Ou quase: a geringonça ‘à portuguesa’, entretanto tornada desnecessária (pelo menos para já) não comportava partidos que, à partida, tivessem graves divergências ideológicas entre si. Ora, essas divergências existem entre o PSOE e o Junts per Catalunya – o que será algo que só pode vir a notar-se nas Cortes, nomeadamente quando em causa estiverem as opções dos Orçamentos do Estado.

Entretanto, o secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán, celebrou o “forte apoio” da militância socialista ao secretário-geral Pedro Sánchez, após os resultados “claros e contundentes” da consulta sobre os acordos de investidura. As bases socialistas ratificaram seu apoio aos pactos com o Sumar e os partidos pró-independência com 87,13% dos votos a favor.

Ainda segundo o “El Pais”, vários membros dos partidos envolvidos – a porta-voz nacional do Bloco Nacionalista Galego (a ‘pátria de Feijóo) , Ana Pontón, e a secretária-geral adjunta do PSOE e ministra interina das Finanças, María Jesús Montero, assinarão o acordo para investir Pedro Sánchez já esta segunda-feira. A encenação do pacto, anunciada por ambas as partes terá lugar em Madrid, às 13h30. O único deputado dos nacionalistas galegos, Néstor Rego, vai apoiar a candidatura do socialista em troca de uma compensação financeira à Galiza análoga à da Catalunha.

A imprensa espanhola relata que o resultado da consulta no PSOE das Astúrias – com 17% dos militantes a votarem contra os pactos de investidura e quase 50% de abstenção – foi a principal surpresa da consulta aos militantes em que as bases socialistas ratificaram o acordo de governo com o Sumar e a negociação com os partidos nacionalistas e independentistas. As Astúrias são uma das três comunidades autónomas em que o PSOE manteve a presidência após o desastre das eleições regionais de maio, e a sua federação socialista sempre esteve entre as mais simpáticas a Pedro Sánchez. Mas agora tem sido, a par de Castela-La Mancha e Aragão, um dos territórios em que a rejeição à estratégia do líder do PSOE tem sido mais elevada. De qualquer forma, mesmo nessas federações o descontentamento não chegou a 20% dos votos.