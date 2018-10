O que diz a imprensa internacional sobre as eleições brasileiras

A imprensa internacional tem dedicado vários artigos às eleições brasileiras, nomeadamente sobre a ascensão de Jair Bolsonaro e a crise económica que o País atravessa.

O The New York Times tem dedicado vários artigos às eleições brasileiras. Esta sexta-feira, dia 26, publicou um artigo dedicado ao impacto das eleições no mercado, no qual o ex-diretor do banco central Alexandre Schwartsman, e outros analistas consideram que “não é claro o que os eleitores – e os investidores – irão ter com Bolsonaro no cargo”.

O jornal norte-americano escreve que “esta eleição se tornou efetivamente, para investidores e para muitos brasileiros, um referendo sobre o Partido dos Trabalhos de Haddad” e que “muitos brasileiros culpam o PT pelo declínio económico do país”.

Já o The Washington Post num artigo também publicado esta sexta-feira, dia 26, escreve sobre a relação entre o fantasma da ditadura brasileira e as atuais eleições.

“O Brasil emergiu da sombra de uma ditadura militar há mais de três décadas, deixando para trás uma era marcada pela tortura e execuções. Agora, esta nação está perto de eleger um antigo capitão do exército que se comprometeu a trazer a sua própria marca de Governo com mão de ferro para a presidência”, pode ler-se.

A revista The Economist é outro dos meios de comunicação internacional que tem dado destaque às eleições deste domingo. Num artigo publicado este sábado, dia 27, pode ler-se que “os brasileiros enfrentam uma escolha horrível”, analisando o perfil de ambos os candidatos ao Planalto.

“Os brasileiros estão prestes a rejeitar um partido desacreditado a favor de um político aventureiro político com ideias repulsivas. É improvável que dê certo. Legisladores, juízes, jornalistas e funcionários públicos terão que trabalhar arduamente para limitar os danos”, escreve.

O espanhol El País destaca a “economia em câmara lenta” que o próximo presidente irá herdar.

“O Brasil vai às urnas para escolher o nome do presidente que vai liderar o seu destino nos próximos quatro anos. Decide, entre a extrema direita Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que será capaz de colocar o país de 209 milhões de pessoas no caminho de uma recuperação económica firme”, diz.

Também o Le Monde dedicou esta sexta-feira, dia 26, um longo artigo às eleições brasileiras, onde destaca a ascensão de Bolsonaro como um sinal da “falência da classe política”. O jornal francês escreve que os escândalos de corrupção “varreram o partido do ex-presidente Lula”, abrindo caminho para o candidato anti-sistema.