O que dizem os políticos portugueses sobre Bolsonaro

Assunção Cristas, líder do CDS-PP:

Nestas eleições eu não votaria no Brasil. (…) Certamente não seria capaz de votar num partido que destruiu o sistema democrático brasileiro, que é responsável pelo outro extremismo que está a crescer. Como também, apesar de ser do espaço político de centro direita, não me revejo nos extremismos de Bolsonaro e não seria capaz de votar nele. , em entrevista à Renascença e ao Público.

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda:

Os partidos do establishment não respondem, a direita tradicional acolhe-o, a elites apoiam-no, mas a culpa do voto em Bolsonaro é do movimento anti-fascista. , no Twitter.

Isabel Moreira, deputada do PS:

Bolsonaro, o fascista sem exagero no termo, ocupou o espaço anti- PT, o espaço todo da direita razoável desaparecida e o espaço todo do populismo a caminho da destruição da democracia que usa um ideal para isso : a segurança. Pelo meio sabemos que é um amante da ditadura e da tortura , um adepto do culto do chefe , um racista, xenófobo, homofóbico, sexista e socialmente selvagem. , no Facebook.

Duarte Marques, deputado do PSD:

No Brasil, pior que o PT só mesmo o Bolsonaro. A desilusão com uma governação da esquerda/extrema esquerda deveria levar à ascensão dos moderados de centro, mas quem sobe é o trump brasileiro, a extrema-direita desqualificada. Mais estranho é ver políticos e activistas em Portugal tão empenhados a criticar Bolsonaro mas a apoiarem ou a fazerem vista grossa ao que se passa na Venezuela. A porcaria (Bolsonaro e Maduro) é a mesma. , no Facebook.

Francisco Louçã, antigo coordenador do Bloco de Esquerda:

Bolsonaro pode ganhar a segunda volta das eleições presidenciais, se ampliar um pouco que seja a base do ódio – e os partidos e arautos do centro vão favorecê-lo, depois do colapso histórico que os marginalizou. Mas Bolsonaro tem dois problemas maiores, se triunfar. Primeiro, é um fascista numa sociedade que só se fascistiza desde há pouco. , no Facebook.

Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS-PP:

Estou de acordo com a existência do perigo. Estou de acordo com a necessidade de alertar as pessoas para esse perigo. Estou de acordo com a necessidade de nos colocarmos, todos os democratas, na primeira linha da defesa da democracia e do Estado de direito. Todos estamos sujeitos a esse perigo. Ou alertamos e começamos a fabricar vacinas contra essa epidemia ou podemos cair debaixo dela, sermos esmagados por ela. , ao Público.