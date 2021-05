Especialista sublinha efetividade de 80% das vacinas com tecnologia mRNA na população mais envelhecida

O epidemiologista Baltazar Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública, destacou, esta sexta-feira, a alta taxa de efetividade de vacinas que utilizam a tecnologia mRNA, como é o caso da Pfizer ou Johnson&Johnson, na faixa etária para cima dos 80 anos.

“Temos evidência da efetividade da vacina em valores bastantes elevados”, explicou Baltazar Nunes durante reunião dos especialistas do Infarmed com Governo e partidos políticos, acrescentando que “uma efetividade de 80% neste grupo etário [dos 80 anos] é uma efetividade bastante boa”

“Só para ter uma nota relativa, a efetividade da vacina contra a gripe pandémica em 2009 para qualquer grupo etário era de 70% e a efetividade da vacina da gripe é à volta de 50% mesmo para indivíduos abaixo dos 80 anos”, comparou Baltazar Nunes.

Segundo o epidemiologista, ao comparar com outros países, “podemos verificar que os nossos resultados estão completamente em linha com os resultados obtidos no Reino Unido para este grupo etário”.

Nesta matéria Baltazar Nunes sublinhou ainda que “vários estudos do Reino Unido estimaram a efetividade neste grupo etário apontando que após sete dias tem uma efetividade de 79%e de 85% 14dias após a segunda dose”

Baltazar Nunes falou ainda sobre a mobilidade e garantiu que “Portugal está entre os países com maior mobilidade”. “Não é real que o país não tenha níveis de retoma da sua atividade, efetivamente estamos entre os países com maior mobilidade nos locais de retalho, de lazer”, completou.