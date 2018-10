Especialistas analisam segurança de infraestruturas em Portugal

A CCIP – Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, organiza hoje, dia 9 de outubro, a partir das 08h30m, um seminário dedicado à segurança de infraestruturas críticas em Portugal, “com o objetivo de confluir num mesmo espaço profissionais de segurança, do setor privado e setor empresarial público, para debaterem o tema que consideramos ser de elevado interesse e impacto nacional”.

Esta iniciativa foi organizada em conjunto com a CESEO (Clube de Especialistas de Segurança de Empresas e e Organizações) e o apoio da Hitachi Consulting.

“A oportunidade de conhecer a mais recente visão sobre a segurança de infraestruturas críticas é bastante relevante para os profissionais do sector que se debatem com desafios cada vez mais amplos e mesmo difíceis de endereçar sem a integração de tecnologia e modelos avançados de defesa e previsão do risco”, defende a organização deste seminário.

Segundo o mesmo documento, “neste sentido, a intervenção do tenente coronel João Alvelos vai abordar a mudança de paradigma – na gestão da continuidade de negócio no âmbito da segurança de infraestruturas críticas, complementada pela visão do SIED [Serviço de Informação Estratégica de Defesa] – doutor Casimiro Morgado, que vai abordar a perspetiva da ameaça para a segurança de infraestruturas críticas”.

Neste evento, a Hitachi Consulting vai apresentar resultados dos projetos que implementou, nesta área, e assim como tecnologia de ponta, gerida em Portugal, que contribui em larga escala para aumentar a segurança de infraestruturas críticas.

“Em janeiro deste ano, a Hitachi Consulting criou em Portugal o centro de excelência de ‘video intelligence’, que cria soluções, aplicadas aos mais diversos setores e situações, que permitem avaliar em tempo real dados recolhidos por sensores (que não são câmaras de vigilância) desenvolvidos pela Hitachi”, destaca este comunicado, acrescentado que esta tecnologia já está a ser implementada em Portugal.