Incredulidade, hostilidade, desconfiança e desinteresse. Estas são algumas das expressões que revelam o sentimento que o mercado imobiliário português vive atualmente, no final de um ano que fica marcado pelo pacote ‘Mais Habitação’ e o impacto provocado pelo fim do regime dos Residentes Não Habituais (RNH).

“Este foi um ano em que já se começou a desacelerar em termos de volume de transações e parece-me que o mercado português está a perder interesse por vários motivos”, refere em declarações ao JE, o economista João Duque, acrescentando que o ambiente tem sido “muito hostil” com as ameaças ao investimento e isso acaba por se refletir.

Uma hostilidade que o economista considera vir do próprio Governo que “em vez de tentar acalmar, foi um grande promotor para muito azedume e antipatia em relação ao merca- do imobiliário e ao investimento no mercado imobiliário”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor