Especialistas mundiais debatem segurança e identidade digital em Lisboa

Os aspectos legais e da segurança da identidade digital são os temas em foco na 10.ª edição da eiD Conference, que este ano se realiza em Lisboa, na Fundação Champalimaud, nos dias 27 e 28 de setembro, organizada pela Multicert.

A eiD Conference, um evento não lucrativo, organizado em cooperação entre empresas, ONG, e organizações intergovernamentais, junta especialistas internacionais nas áreas do digital e da cibersegurança, da indústria e dos governos.

A reunião é dedicada à discussão da evolução da tecnologia e utilização da identificação digital a nível global, com o objectivo de melhorar e tornar mais simples e seguro para as empresas e serviços o uso de sistemas de identificação electrónica e digital.

Entre os temas deste ano estão os controles de fronteiras e os fluxos migratórios, o acesso aos serviços públicos, a cibersegurança, a autenticação e segurança dos serviços financeiros digitais, a mobilidade e as novas tendências tecnológicas.

A secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, o CEO da Multicert, Jorge Alcobia e o chairman do encontro, Rui Carp, participam na sessão de abertura, dia 27 de Setembro.

Entre as entidades presentes na reunião de Lisboa estão instituições nacionais de referência, como o Gabinete Nacional de Segurança, a Imprensa Nacional Casa Nacional da Moeda, e representantes do Governo Português. Entre as empresas que se associaram à reunião estão a Samsung, a Vision Box e a Multicert.