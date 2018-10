Esporão investe 3,5 milhões na nova Adega Monte Velho

A principal adega de vinhos tintos da Herdade do Esporão foi integralmente renovada para a vindima de 2018, num investimento que rondou os 3,5 milhões de euros e passará a chamar-se Adega Monte Velho. Com esta modernização do espaço e dos processos, o grupo Esporão “aumenta a capacidade de produção e potencializa qualidade nos vinhos tintos produzidos em maior volume, nomeadamente o Monte Velho”.

Com três adegas distintas (tintos, brancos e lagares), há muito que o Esporão investiu na modernização e separação dos processos de produção. “Com este investimento importante, pretendemos atingir novos patamares de qualidade, reduzindo o período de vindima em duas semanas, fazendo fermentações mais prolongadas e investindo na flexibilidade e eficiência produtivas, aumentando em 50% a capacidade produtiva desta adega, dando resposta ao crescimento presente e futuro”, refere João Roquette, CEO do Esporão.

O projeto da nova Adega Monte Velho resulta da experiência e conhecimento acumulados ao longo de três décadas: a tecnologia mais avançada e adaptada exclusivamente à produção de Monte Velho tinto, uma maior flexibilidade e controlo para a total rastreabilidade e separação dos vinhos certificados em produção biológica, foco nas questões da gestão de temperatura e energia. A automatização e digitalização dos processos e circuitos permite também uma extraordinária eficiência de recursos.

A adega dedicada aos vinhos tintos passará também a fazer parte do Roteiro de visitas do enoturismo da Herdade do Esporão.