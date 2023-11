Uma das principais feiras de mobiliário a nível europeu, a Espritmeuble, vai contar com a presença de 13 marcas da Fileira Casa Portuguesa, nos dias 18 e 21 de novembro.

16 Novembro 2023, 19h45

A Fileira Casa Portuguesa, uma empresa que abrange os sectores do mobiliário, têxteis-lar, utilidades domésticas e iluminação e que é constituída por mais de 7500 empresas, vai estar representada nos dias 18 e 21 de novembro na Espritmeuble, uma das principais feiras de mobiliário a nível europeu, que se realiza em França.

Vão ser 13 as marcas da Fileira Casa Portuguesa que vão estar presentes neste evento, depois de terem registado o melhor resultado de sempre no ano passado, com as empresas nacionais deste cluster a aumentaram em 14% as exportações, nos primeiros oito meses do ano.

Em exportações, estas empresas já geraram 1,4 mil milhões de euros, tendo o mercado francês sido responsável por mais de 472 milhões, seguido do mercado espanhol, com uma quota de 26%.

Joaquim Carneiro, presidente da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), afirma que “Portugal tem uma longa tradição na Espritmeuble. Fruto da importância do mercado francês para as nossas empresas, este certame posicionou-se sempre como um ponto incontornável no calendário de feiras anual, e é com grande expetativa que antecipamos esta edição. Face a todas as alterações registadas no panorama internacional, acreditamos que é fundamental estarmos presencialmente com os nossos clientes, aprofundarmos relações e sinergias”.

São vários os países que vão estar representados na Espritmeuble, tais como a Espanha, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos da América, Portugal e Emirados Árabes Unidos.