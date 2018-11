Está a pensar comprar casa? Saiba os cuidados a ter

Se vai comprar uma casa com recurso a crédito, a instituição financeira, além da hipoteca do imóvel, poderá pedir-lhe algumas garantias, como a fiança por exemplo, já que a mesma é uma garantia pessoal que só deve ser prestada pelo fiador quando exista a total confiança de que o comprador vai cumprir por completo o contrato.

Contudo, caso o comprador deixe de pagar as prestações à instituição de crédito, será o fiador do contrato a responder pelo pagamento da dívida pela forma do seu património. Por isso a decisão de ser fiador de alguém, mesmo que seja um seu familiar próximo, deverá ser sempre bem ponderada.

Outra prática comum é juntar à fiança uma cláusula no contrato em que o fiador declara recusar ao “benefício da execução prévia”. Ou seja, caso as prestações deixem de ser pagas pelo comprador, a instituição de crédito pode fazer-se pagar através do património do fiador, mesmo que o comprador tenha bens que possam ser penhorados.

Deverá verificar antes de comprar uma habitação se na conservatória do registo predial existe ónus ou encargos que recaiam sobre a casa ou terreno onde esta foi construída, como por exemplo hipotecas ou penhoras.

Depois de fazer da escritura de compra e venda, e quando a casa se destinar a habitação própria e permanente deve mudar a sua morada fiscal, bem como a morada das suas contas bancárias das quais seja proprietário e a constante nos documentos de identificação, como o cartão de cidadão e carta de condução.