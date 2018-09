Está a pensar vender a sua casa? Estes extras podem ajudar na valorização

Ler mais

Nos dias de hoje vender uma casa não é fácil, mas existem formas que podem agilizar o processo. Uma delas é estar atento às tendências do setor imobiliário e perceber aquilo que o comprador procura. Existem também alguns extras que podem fazer toda a diferença na hora de avançar ou não, para a compra do imóvel.

Eletrodomésticos em aço inoxidável

Apesar de serem uma tendência antiga os compradores preferem casas com este tipo de equipamentos, porque para além da qualidade que conferem aos mesmos, tornam também os espaços mais atrativos e elegantes.

Piscina

Uma casa que tenha um jardim com piscina é desde logo um chamariz para uma possível venda da casa, principalmente para famílias com crianças.

Soalhos originais

Esqueça as alcatifas. Hoje em dia o mercado procura soalhos originais com materiais novos para os pavimentos. Contudo, a madeira continua a ser um clássico e a eleita pela maioria dos compradores e se estiver em boas condições é um aumento seguro no valor da sua habitação.

Sótão

Este espaço é uma mais valia no atual mercado, já que as pessoas acham interessante a possibilidade de fazerem um quarto extra diferente numa destas áreas da casa.

Tecnologia

Os potenciais compradores gostam de se sentir mais amigos do ambiente, com características que, por exemplo, aumentem a eficácia energética da casa.