Estação de Biologia Marinha do Funchal comemora aniversário com noite aberta ao público

Ler mais

A Estação de Biologia Marinha do Funchal promove, este sábado, uma noite aberta ao público para dar a conhecer o trabalho realizado nas componentes de investigação e educação ambiental.

Dedicada ao projeto ‘Mistic Seas’, esta iniciativa assinala o 19º aniversário da Estação de Biologia Marinha do Funchal. O programa integra, pelas 18h30, um debate intitulado ‘Mistic Seas – esses animais no nosso dia-a-dia’, com a oceanográfica Cristina Gil e Filipe Henriques do Centro de Ciências do Mar (CCMAR).

Para as 20 horas, está prevista a realização de uma visita guiada à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

Os interessados em participar nesta enunciativa podem se inscrever-se pelo telefone 291 700 360 ou através do e-mail ebmf@cm-funchal.pt.