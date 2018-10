Estado deve 900 milhões às farmacêuticas

O Estado deve às farmacêuticas cerca de 900 milhões de euros, noticiou a ”TSF” esta manhã, 30 de outubro.

Os números são revelados à rádio de notícias pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma), que espera que o Governo avance até ao final de 2018 com o pagamento da dívida, como tem sido comum noutras alturas. Comparativamente ao ano passado este ano a dívida é maior em perto de 50 milhões de euros, assegura o representante das farmacêuticas.

O presidente da Apifarma, João Almeida Lopes comenta que este é um problema crónico em Portugal relacionado com o ”subfinanciamento da saúde pelo Estado”.

Apesar de ser maior que na comparação homóloga de 2017, a dívida do Estado que se regista hoje é ainda menor que os níveis recorde registados antes da intervenção da troika.

O presidente da Apifarma diz que os gastos do orçamento público da saúde em Portugal continuam abaixo da média de outros países desenvolvidos e acrescenta que, para o próximo Orçamento do Estado de 2019, o total das rubricas da saúde perderam peso quando comparado com 2018. Isto revela ser o contrário do que acontece em outros países da OCDE, onde as despesas aumentam fruto do envelhecimento da população e dos medicamentos inovadores.