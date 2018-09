Estado empresta 47 milhões à STCP para pagar ‘swap’

A STCP teve de contrair dois empréstimos ao Estado português durante o primeiro semestre deste ano, no valor conjunto de cerca de 47,255 milhões de euros, para poder pagar o ‘swap’ que tem ativo junto do Banco Santander.

O primeiro empréstimo contraído pela STCP junto do Estado português foi em janeiro, no valor de 29,666 milhões de euros, tendo-se seguido um outro, em maio, no valor de 17,589 milhões de euros.

Este último empréstimo foi disponibilizado em duas tranches, tendo ocorrido a primeira no mês de junho, no valor de 8,427 milhões de euros, sendo a segunda a desembolsar até 5 de dezembro de 2018.

“Estes empréstimos destinam-se a satisfazer as necessidades de financiamento associadas aos fluxos vencidos e não pagos, do contrato ‘swap’ da STCP, sendo as datas de pagamentos estabelecidas as seguintes: em 31/01/2018 (29,7 milhões de euros), em 05/06/2018 (8,4 milhões de euros) e em 05/12/2018 (9,2 milhões de euros)”, explica o relatório e contas da STCP referente ao primeiro semestre de 2018, enviada à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na passada sexta-feira, dia 21 de setembro.