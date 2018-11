Estado faz quase 80% das compras na área metropolitana de Lisboa

As compras de bens e serviços do Estado são quase 80% feitas na área metropolitana de Lisboa, de acordo com o Jornal de Notícias (JN).

O mesmo jornal diz que os municípios possuem fornecedores mais distribuídos pelo país e conseguem poupanças maiores, mas apesar disso 40% dos negócios foram com empresas da região de Lisboa.

Devido a isso a Associação Comercial do Porto propõe que se faça uma revisão do modelo das compras públicas, que se deslocalize as entidades reguladoras de Lisboa para outros locais, acrescenta o JN.