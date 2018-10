Estado vai passar a ser proprietário de terrenos sem dono conhecido

O Estado português vai passar a ser o proprietário dos prédios identificados como não tendo um dono conhecido, sendo que a gestão desses imóveis passará pela Empresa de Gestão Florestal, escreve o “Jornal de Negócios” esta sexta-feira.

“Nos termos do do Código Civil, os terrenos sem dono conhecido consideram-e propriedade do Estado”, afirmou o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, à margem de um Conselho de Ministros dedicado aos incêndios e florestas, realizado na quinta-feira, 25.

Embora o Código Civil previsse este cenário, tal não se encontrava em vigor uma vez que “não existia [em Portugal] um processo regulamentado que permitisse determinar com segurança quais são esses prédios e de que forma podem passar a ser considerados como sendo de propriedade pública“.

O Governo aprovou o decreto-lei que visa regulamentar todo o processo de reconhecimento.