Estado vai vender 35 imóveis avaliados em quatro milhões de euros

O Estado vai colocar em leilão 35 imóveis avaliados em quatro milhões de euros, que se encontram espalhados por todo o país, segundo revela o jornal “Correio da Manhã”, esta segunda-feira. Os edifício vão ser vendidos à melhor oferta e o leilão irá decorrer na próxima quinta-feira, dia 8 de novembro.

Contudo, as propostas têm de ser enviadas até à véspera, onde deverá estar indicado o valor para a arrematação e ainda um cheque correspondente a 5% do valor. O imóvel mais caro a ter uma base de licitação de 600 mil euros, referente a seis escritórios na rua Vasco da Gama, na cidade de Faro e o mais barato será uma parcela de terreno para construção, em Mangualde, com 298,6 metros quadrados, com um preço de licitação base de 7.600 euros.

Em Lisboa vão estar para venda três moradias em ruínas, em Campolide, a partir de 218 mil euros, juntando-se outras moradias em Oeiras e Olhão e diversos apartamentos em Beja, Ferreira do Alentejo e Mirandela.