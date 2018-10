Estados Unidos e Canadá conseguem acordo para substituir o Nafta

Ler mais

Os Estados Unidos e o Canadá chegaram a um novo acordo comercial que também junta o México, que vai substituir o atual Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e que envolve um mais fácil acesso dos norte-americanos ao mercado de laticínios do Canadá e um novo teto para as exportações de automóveis para aquele mercado, segundo avança a BBC – sem confirmação de qualquer das partes envolvidas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há muito que considerava o acordo Nafta negativo para o seu país, mas as negociações pareciam bloqueadas dado que o Canadá não via motivos para alterações.

”O Canadá e os Estados Unidos chegaram a um acordo, ao lado do México, sobre a modernização dos seus compromissos comerciais para o século XXI: o acordo entre Estados Unidos e México e Canadá”, que se chamará USMCA, disse o representante de Comércio dos Estados, Robert Lighthizer, e a chanceler canadiana Chrystia Freeland, numa declaração conjunta, adianta ainda a BBC.

O acordo “dará aos nossos trabalhadores, agricultores e empresas um acordo comercial de alto padrão, que resultará em mercados mais livres, comércio mais justo e crescimento económico robusto das nossas regiões”, diz ainda o comunicado.

O acordo surge num quadro em que os Estados Unidos impuseram novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio do México e do Canadá. Embora os detalhes exatos do acordo não tenham sido divulgados, espera-se que o novo contrato contenha cláusulas sobre a indústria de laticínios do Canadá e as exportações de automóveis para os Estados Unidos.

Os produtores americanos terão acesso a cerca de 3,5% do mercado de laticínios do Canadá, informou a Reuters. Ao mesmo tempo, o Canadá terá garantido algumas prerrogativas para a sua indústria de automóveis – mas as tarifas sobre aço e alumínio vão permanecer inalteradas.

Os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo com o México em agosto, mas as relações com o Canadá mantinham-se em terreno tenso – tendo a administração Trump definido o passado domingo como prazo para o Canadá chegar a um acordo. Aparentemente, isso foi conseguido – com os Estados Unidos a optarem por acabar com acordos multilaterais em favor de colaboração país a país.