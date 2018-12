Estados Unidos e China acordam que nenhuma tarifa adicional será imposta após 1 de janeiro

As conversas entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, podem ter produzido um acordo comercial bilateral, que põe fim à guerra comercial dos últimos meses. Os dois líderes concordaram que nenhuma tarifa adicional será imposta após 1 de janeiro de 2019, informou a Reuters neste sábado, citando o canal de televisão chinês.

“Nenhuma tarifa adicional será imposta depois de 1 de janeiro, e as negociações entre os dois lados continuarão”, citando a estação de televisão estatal da China.

Esta notícia surge numa altura em que Trump e Xi jantam na cúpula do G-20 na Argentina na esperança de chegar a um acordo.

O comércio entre os EUA e a China está a ser afetado por uma relação comercial cada vez mais hostil.

O governo de Trump ameaçou mais que duplicar as tarifas que já cobrou de 250 mil milhões de dólares em importações chinesas, enquanto o governo de Xi colocou tarifas direcionadas de 110 mil milhões de dólares sobre bens dos EUA.

A reunião em Buenos Aires despertou a esperança de que o crescente conflito comercial possa ser suspenso, pelo menos temporariamente, dependendo de negociações mais profundas. Trump faz da política comercial dos EUA o centro da sua governação.

Donald Trump elogiou no Twitter a reunião do G-2o, que apelidou até agora de “grande sucesso”. Mas adiou uma conferência de imprensa, que estava programada para depois da reunião da cúpula dos 20 países, para depois do funeral do ex-presidente George H.W. Bush, que morreu aos 94 anos na sexta-feira.