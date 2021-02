Estados Unidos regressam oficialmente ao Acordo de Paris

Os Estados Unidos regressaram oficialmente ao Acordo de Paris esta sexta-feira, reforçando a luta contra as alterações climáticas durante a administração Biden, que pretende cortar drasticamente as emissões durante as próximas três décadas, revela a “Reuters”.

Os Estados Unidos abandonaram o acordo climático mundial durante o governo de Donald Trump, que sustentou por diversas vezes que não acredita nas alterações climáticas e que uma ação teria um custo penoso para o país. O regresso ao Acordo de Paris torna-se assim oficial 30 dias depois do presidente Joe Biden ordenar a mudança, no dia em que assumiu a presidência norte-americana.

Vários cientistas e diplomatas estrangeiros saudaram o regresso do país ao tratado. John Kerry, que tem a pasta do ambiente e clima na administração Biden, vai participar esta sexta-feira em reuniões virtuais para marcar a reentrada do país no acordo, onde o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o responsável do ambiente das Nações Unidas, Michael Bloomberg.

Joe Biden comprometeu-se a traçar um caminho rumo às emissões líquidas zero dos Estados Unidos até 2050. Há cientistas que assumem que a meta de Biden está alinhada com o necessário para alterar o rumo do clima, mas que ainda é preciso fazer mais, nomeadamente reduzir as emissões mundiais para metade até 2030 para evitar um impacto mais devastador.

John Kerry e a conselheira climática Gina McCarthy vão elaborar novos regulamentos e incentivos com o objetivo de acelerar a implementação de energia limpa e a transição de combustíveis fósseis mais rapidamente.

Os negociadores apontam que o caminho que os Estados Unidos querem seguir não é fácil, e que os objetivos climáticos impostos por Biden enfrentam desafios políticos nos EUA, nomeadamente a oposição das empresas de combustíveis fósseis.

De relembrar que Joe Biden assinou a ordem de regresso no dia 20 de janeiro.