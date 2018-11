“Estamos a assistir a ataques frequentes de ‘hackers’”

Depois de uma década como diretor financeiro da JP Sá Couto, o executivo transitou da estrutura corporativa para o negócio, com vários compromissos, onde se destacam o reforço da proximidade ao Canal Small & Medium Business (SMB), Retalho e Corporate, aumento do volume de negócios e rentabilidade da jp.di, otimização do portfólio de produtos e marcas e reforço das vendas a nível internacional.

Como funciona a jp.di?

A jp.di é a área de negócio do jp.group que se dedica ao comércio e distribuição de produtos e soluções tecnológicas de marcas de TI a nível nacional e internacional. Iniciou a sua atividade, primeiro como um centro de assistência técnica, quando os nossos fundadores, João Paulo e Jorge Sá Couto, se lançaram nesta aventura. Depois foi evoluindo, em 1994, quando foi criada uma marca nacional de informática, que foi outro grande passo na evolução da JP Sá Couto. Em 2006 e em 2007, as marcas orientais começaram a olhar para o mercado português de uma forma mais agressiva e entraram com equipamentos a preços muito dificeis de concorrer – estou a falar da Acer, da Asus, HP, etc. Ao mesmo tempo começámos a assistir a uma diminuição drástica da margem nos produtos informáticos. Há 20 anos, a informática tinha uma margem muito interessante mas houve uma tendência de redução. Em 2006, criámos um grupo de estudo para prever qual seria o futuro da JP Sá Couto. Dada a nossa proximidade, sobretudo com a Intel, chegámos à conclusão que havia um mercado ainda por explorar, onde a introdução poderia ter efeitos benéficos. Estou a falar do mercado da Educação.

Qual foi o resultado?

Como resultado desse grupo de trabalho focamo-nos na aventura da Educação e, em 2008, lançámos o computador Magalhães. Primeiro em Portugal, que foi a iniciativa e-escolinhas, e depois no processo de internacionalização. A empresa está hoje presente em mais de 70 países na parte da educação e já implementou grandes projetos educacionais, como na Venezuela, Argentina, Uruguai, Bolívia e outros países.

E quando impulsionaram o negócio da distribuição?

Quando nós entrámos na educação e surgiu o computador Magalhães o mercado ficou a pensar ‘bem, mas a JP Sá Couto agora quer fazer o quê?’. Eu tenho 12 anos na JP Sá Couto (entrei como CFO do grupo) e há cerca de dois anos transmitimos ao mercado que iriamos continuar numa área estratégia para nós: a distribuição. Foi assim que criámos a insígnia jp.di para identificar esta unidade de negócio. Este ano a perspetiva é faturar 150 milhões de euros, um crescimento de 50% em dois anos.

Qual é a vossa estratégia?

Definimos três pilares estratégicos: o reforço do portefólio, a comunicação e a proximidade. No reforço de portefólio criámos um conjunto de marcas. Acordámos nos últimos dois anos com a Acer, através das soluções de consumo e profissionais, assinámos acordo com a Lenovo na parte profissional, conseguimos fechar com a Xiaomi e reforçámos a parte da segurança. Fechámos com a Sophos, que é um fabricante do Reino Unido, e também com a Fujitsu para soluções de armazenamento e proteção de dados – o que vai permitir que os ‘players’ em Portugal tenham acesso a produto custo-unidade muito mais rápido. Introduzimos a Hisense, ‘main sponsor’ do campeonato da europa e do mundo, a área da impressão Lexmark e a MSI foi a mais recente. A Samsung e a Microsoft são outros exemplos de parcerias. Muitas vezes ouvimos os clientes, sentimos o que eles querem e procuramos reforçar o nosso portefólio.

Quem são os principais clientes?

Nós temos o negócio dividido em três segmentos: retalho, que são os grandes retalhistas (Worten, Rádio Popular, Fnac, El Corte Inglés, Auchan, MediaMarkt, Staples ou Phone House). Depois temos a parte ‘corporate’ que são os integradores que implementam projetos tecnológicos na banca ou no Estado. E ainda SMB, que são todas as micro e pequenas empresas de informática que têm uma pequena loja de rua, prestam serviços de assistência técnica ou fazem pequenas avenças com outros clientes finais. Nós temos cerca de 3700 clientes a comprarem-nos produtos diferentes nesta área.

A segurança digital é o negócio do futuro?

Um dos desafios é a segurança das pessoas, a privacidade das mesmas e a confidencialidade dos dados. Estamos a assistir a ataques frequentes de hackers. Na empresa estamos a criar uma área só dedicada à segurança. E andámos à procura no mercado de fabricantes que pudessem ter uma soluçao que vá desde o cliente maior ao mais pequeno. Achámos que a Sophos era um parceiro e um fabricante que nos poderia ajudar e alertar contra esse tipo de ataques.

O que é o jp.di Summit?

É a nossa convenção anual onde procuramos juntar todo o ecossistema e indústria da tecnologia, desde o fabricante, distribuidor, revendedor até ao cliente final. É um momento onde debatemos e procuramos disponibilizar informação aos nossos parceiros, complementando isso com um espaço de exposição onde os nossos parceiros conseguem expor as mais recentes tecnologias e falar face to face com os clientes. A nossa missão é aproximar as pessoas da tecnologia e esta convenção anual procura aproximar o cliente final do fabricante.