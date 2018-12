“Estamos em grandes apuros. Não estamos a fazer o suficiente”. Guterres alerta para as alterações climáticas

“Este é o desafio sobre o qual os líderes desta geração serão julgados.” O desafio são as alterações climáticas, o autor da declaração é António Guterres, um dos líderes a discursar na cerimónia de abertura da Cimeira do Clima, a COP24, em Katowice, Polónia.

“Estamos em grandes apuros”, disse, dirigindo-se aos vários chefes de Estado e representantes de governos de todo o mundo sentados na plateia. “Para muitas populações, [as alterações climáticas] já são uma questão de vida ou de morte”, sublinhou o antigo primeiro-ministro português na Cimeira do Clima.

.@UN Chief @antonioguterres at #COP24 in Katowice: "We are in deep trouble with #ClimateChange This meeting is the most important gathering on #ClimateChange since the #ParisAgreement was signed. It is hard to overstate the urgency of our situation." #Talanoa4Ambition pic.twitter.com/kZvDdIKRQW

— UN Climate Change (@UNFCCC) December 3, 2018