Estará a ‘marca’ Cristiano Ronaldo em apuros? “Não”, diz guru do marketing

Estará Cristiano Ronaldo, a marca, em apuros? O Jornal Económico falou com Martin Lindstrom, um guru do marketing e que presta serviços de consultoria às maiores multinacionais do mundo, como a Pepsi ou a Lego, sobre os potenciais danos que alegada violação poderá ter na marca de Cristiano Ronaldo.

“Não”, disse Lindstrom, “a não ser que a história evolua – o que é algo que parece não ter acontecido, pelo menos nas últimas semanas”. E o especialista explica porquê. A principal razão reside no facto de que o grupo de fãs de Cristiano Ronaldo é maioritariamente constituído por homens e “os homens tendem a distanciarem-se do movimento #metoo”, explicou. “Por isso, os homens têm um grau de simpatia [em relação a Cristiano Ronaldo]”.

No entanto, assegurou Lindstrom, “isto não quer dizer que os homens aprovem o comportamento [do Ronaldo] – mas muitos homens, no mundo inteiro, pensam que ‘já basta’, [em relação ao movimento #metoo]”.

Além disso, reforçou o expert em marketing, “a maioria dos seus fãs não são dos Estados Unidos, onde nasceu o movimento #metoo”.

Finalmente, Martin Lindstrom reconheceu ainda que “este caso parece ser um caso isolado” e que “a imprensa britânica questionou a sexualidade” de Cristiano Ronaldo.

Conclusão: “todos estes factores jogam a favor [de Cristiano Ronaldo]”, referiu Lindstrom. “Por isso, eu estaria, acima de tudo, mais preocupado com o caso de fraude fiscal do que com outra coisa”.

Todo o foco num só jogador

Manchester United versus Juventus. As duas principais equipas inglesa e italiana – ambas são as recordistas de campeonatos nacionais ganhos – defrontam-se esta noite pela décima-terceira vez e não poderiam estar mais equilibradas, com cinco vitórias para cada lado e dois empates. Talvez, por isso, o jogo desta noite, no ‘Teatro dos Sonhos’, como é conhecido o recinto do United, ganhe mais interesse. No entanto, os holofotes estarão especialmente focados num dos vinte e dois jogadores de campo: Cristiano Ronaldo.

O português, que depois de Best e de Cantona, foi a camisola nº 7 que mais encantou os Red Devils, volta esta noite a pisar o relvado de Old Trafford. Será a segunda vez que Ronaldo defronta a ex-equipa depois de, em 2013 e sob os comandos de José Mourinho, já ter marcado na baliza defendida por De Gea, o guarda-redes do United, num jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ronaldo procura o primeiro golo europeu ao serviço da Juventus.

Na antevisão do jogo desta noite, em conferência de imprensa, Ronaldo respondeu às perguntas dos jornalistas, sentado ao lado do seu treinador, Massimiliano Allegri. Sobre a alegada violação à norte-americana Kathryn Mayorga, que terá ocorrido na noite de 13 de junho de 2019, no Palms Palace em Las Vegas, o capitão da seleção nacional respondeu que “a verdade vem sempre ao cima”. “Eu sei que sou um exemplo, sei disso a 100%. Sou um exemplo tanto dentro como fora do campo. Estou sempre a sorrir, sou um homem feliz e sou abençoado. Jogo num grande clube, tenho uma família fantástica e tenho quatro filhos. O resto não tem interferência na minha vida”, disse o craque português.

O caso, por se centrar numa figura pública, já causou danos colaterais. Paulo Dentinho, ex-diretor da informação da RTP, colocou o lugar à disposição, depois de se ter pronunciado sobre o caso na sua página oficial do Facebook. As ações da Juventus desvalorizaram cerca de 10% depois de se saber que a polícia de Las Vegas iria reabrir a investigação sobre a alegada violação. O Real Madrid intentou uma ação judicial contra o “Correio da Manhã”, depois de o diário ter noticiado que os merengues teriam pressionado Cristiano Ronaldo a assinar um acordo extra-judicial para calar Mayorga, no valor de 357 mil dólares. Finalmente, alguns patrocinadores do nº7 da Juventus mostraram-se preocupados: a Nike “está profundamente preocupada” enquanto a EA Sports optou por retirar as imagens do craque português do seu website.