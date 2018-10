Estas são as cinco mulheres mais poderosas de Portugal

A ”Forbes Portugal” revelou esta terça feira a lista das 20 portuguesas mais poderosas do mundo dos negócios. São líderes em diversas áreas, da banca à filantropia, que desenham projetos à sua imagem e que gerem todos os dias milhões de euros e centenas de pessoas.

A revista destaca os casos de Maria Ramos, economista luso-sul-africana que lidera o ABSA Bank, o maior banco africano; de Isabel Vaz, criadora de uma unidade de saúde para o Grupo Espírito Santo e que lidera atualmente a Luz Saúde; e de Isabel Mota, a primeira mulher a liderar a Fundação Gulbenkian, uma das maiores fundações filantrópicas do mundo. As herdeiras de Américo Amorim e de Belmiro de Azevedo aparecem no pódio.