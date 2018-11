Estas são as recomendações da Nielsen para uma Black Friday de sucesso

A cinco dias da próxima edição da Black Friday, a sexta-feira ‘louca’ em que várias lojas em Portugal – e no resto do mundo – estão com descontos em vários artigos. A Nielsen – uma consultora norte-americana – analisou o driver preço e como este é fundamental no processo de decisão de compra. Preço e promoções são, sem dúvida, variáveis às quais os consumidores vão estar atentos nos próximos dias.

Segundo os dados da consultora, 46% das vendas de Bens de Grande Consumo em Portugal são feitas em promoção, sendo o investimento promocional do nosso país muito superior ao registado no resto do mundo. Os dados revelam ainda que 42% dos consumidores portugueses admitem que, apesar de não mudarem de loja em função das promoções existentes, procuram adquirir produtos em promoção sempre que visitam uma loja. De facto, apenas 3% dos consumidores assumem que as promoções raramente influenciam a sua escolha de marcas. Com isto, concluiu-se que os consumidores portugueses são, de todos os países europeus analisados, os que menos têm conhecimento dos preços dos produtos (48% face a 72% em Espanha).

Mafalda Silva Ferreira, client development senior da Nielsen, salienta que a definição do preço deve estar alinhada não só com a estratégia comercial de cada marca e retalhista, como também com a própria zona geográfica, com o valor acrescentado que este lhe pode trazer e com a oferta concorrencial. As promoções devem continuar a existir, mas de uma forma estratégica e que vise o incentivo à experimentação ou à compra de produtos premium, que tragam valor à categoria.

Para que consiga estabelecer os melhores preços, tanto para si, como para o consumidor, aqui ficam algumas recomendações da Nielsen para tirar o melhor partido da sexta feira ‘louca’ dos descontos.

Promoções em artigos premium

Comece por aproveitar o contexto positivo do consumo nacional para fazer promoções que incentivem a compra de produtos de maior valor ou de uma gama mais premium, promovendo a experimentação e a inovação.

Diferenciação

Se quiser intensificar a sua diferenciação de outras marcas e retalhistas, crie promoções únicas, que o distanciem da concorrência.

Mantenha uma política de transparência

No entanto, perante um consumidor cada vez mais informado e exigente, é também cada vez mais importante uma política de transparência em relação ao preço.