Este é o primeiro supermercado livre de plásticos do mundo

O supermercado Thornton Budgens em Belsize Park, Londres, tornou-se no primeiro supermercado do país livre de plásticos, noticiou esta terça feira, o ”The Telegraph”.

Num período de 10 semanas, a loja conseguiu transformar cerca de 1.700 produtos com embalagens de plástico por alternativas mais amigas do ambiente. A transformação vem seguir o exemplo do primeiro corredor de um supermercado livre de plástico, em Amesterdão.

O lançamento oficial acontece esta quinta feira, uma semana depois de Philip Hammond, ministro das Finanças britânico anunciar que iria introduzir um imposto sobre o plástico no próximo orçamento.

Andrew Thornton, dono da cadeia Budgens, disse: “Esperemos que o que estamos a fazer aqui desafie empresas como Sainsbury, Tesco e outras a fazerem o mesmo”.