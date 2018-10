“Este OE é uma espécie de medicamento anestesiante”, diz ex-secretário dos Assuntos Fiscais

O antigo secretário dos Assuntos Fiscais Rogério Fernandes Ferreira avaliou esta terça-feira o peso do turismo no crescimento do PIB como a variável “mais sensível” das previsões do cenário macroeconómico inscritas no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Na conferência “OE2019: propostas fiscais”, que teve lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Rogério Fernandes Ferreira considerou que o próximo orçamento “é uma espécie de medicamento anestesiante para acabar com a dor”.

Rogério Fernandes disse que o Governo tem procurado promover a mensagem de “reposição dos rendimentos dos contribuintes”, ainda que reconheça que este orçamento “garante alguma estabilidade fiscal”.

“Não deixa de ser um orçamento sem grandes novidades”, disse.