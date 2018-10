“Este orçamento não é eleitoralista”: a mensagem repetida por Centeno no arranque do debate sobre o OE2019

O primeiro dia de apresentação e discussão do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), esta segunda-feira, dia 29, não trouxe muitas novidades sobre as grandes questões em aberto para o próximo ano – os aumentos salariais da Função Pública e a duração do período de transição do regime das reformas antecipadas -, à excepção do anúncio do fim do adicional do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para a gasolina. Mas os recados à direita e à esquerda ficaram dados e a resposta à UTAO não foi esquecida pelo ministro das Finanças Mário Centeno.

Centeno, numa clara resposta ao parecer da UTAO, reafirmou que a meta do défice se fixará em 0,2% do PIB no próximo ano. O ministro das Finanças manteve as previsões sobre as metas orçamentais, depois da antevisão da UTAO que o défice se fixará em 0,5% do PIB.

“A proposta de Orçamento dá continuidade ao processo que iniciamos no final de 2015. O OE2019 é histórico, não apenas pelos números que encerra, mas porque pela primeira vez na história da nossa democracia, um governo cumpriu com o que se tinha proposto fazer no início da legislatura”, disse.

No primeiro dia de apresentação e discussão sobre o OE2019 que terá a aprovação dos partidos à esquerda do PS – PCP, BE, PEV e PAN – em resposta às críticas da oposição de “eleitoralismo”, Centeno garantiu “sem euforias ou eleitoralismos”, que o próximo orçamento “é histórico porque é responsável”.

Aproveitou ainda para deixar um recado à direita: “um orçamento por ano, Portugal virou a página dos orçamentos retificativos. Portugal tem hoje uma situação económica e financeira bem distinta da que existia em 2015. Portugal está melhor, por isso os portugueses estão melhor”, sublinhou. O ministro que tutela as contas públicas disse ainda que “dá muito trabalho ter sorte. A sorte não é um acaso nem vive do facilitismo” e garantiu que o Governo “não vai voltar atrás e todos podemos continuar a ter confiança no futuro”.

Já a oposição não poupou o Governo com o PSD a acusar do executivo de desenhar um orçamento “a pensar sobretudo nos seus proveitos eleitorais de outubro de 2019”. “Este é apenas um orçamento do eleitoralismo, acompanhando de uma responsabilidade limitada. A palavra de ordem deste OE é iludir”, acusou o deputado social-democrata Adão Silva.

Para o deputado do PSD “se no passado tudo acabou em tragédia, em 2019 tudo acabará numa farsa”, classificando as cativações como a “refinada e suprema política deste Governo”.

“Este orçamento é pura negociata eleitoral. Nestes negociatas da geringonça, os portugueses não podem ser uma moeda de troca. Temos a certeza que os portugueses não aceitam esta política de chapa-ganha, chapa gasta; que os portugueses abominam as vossas aldrabices em torno do défice”, acusou.

Já a presidente do CDS-PP concentrou as suas críticas no primeiro-ministro António Costa, a quem acusou de se “esconder por trás do ministro das Finanças”. Assunção Cristas afirmou que “um primeiro-ministro que falha o debate mais importante do centro parlamentar é um primeiro-ministro que falha no centro da sua acção”. “Se não está à altura de apresentar e debater o orçamento, então, não está à altura das suas funções”, disse. “A regra 60 anos de idade, 40 anos de desconto, que afinal ninguém consegue explicar, é isso que o primeiro-ministro não quer responder? Ou é a enorme carga fiscal escondida? Ou serão os episódios incómodos? Não quer o primeiro-ministro que lhe pergunte afinal se sabia ou não de Tancos?”, acrescentou.

Assunção Cristas disse que o próximo orçamento “é uma oportunidade perdida mais uma vez”, considerando que “esquece o crescimento económico e desconsidera as empresas”.

Já os parceiros à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda pressionaram o Centeno sobre as questões ainda em aberto. A deputada bloquista Mariana Mortágua defendeu que “quando a próxima crise chegar, e todos sabemos que ela virá, o que vai fazer a diferença é saber se o país soube investir para proteger o Estado social”, e não as metas do défice. Neste sentido, questionou o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre os aumentos salariais para a Função Pública, defendendo que “o Orçamento do Estado (OE) não é um envelope secreto”.

“Pergunto-lhe concretamente: quanto e quando vão os funcionários públicos saber o seu aumento salarial”, questionou. Mariana Mortágua considerou ainda que “o alargamento da CESE às renováveis arrisca-se a ser um flop”, por excluir as centrais por concurso.

Já o deputado do PCP João Oliveira questionou o ministro das Finanças sobre a disponibilidade do Governo em aprofundar “as medidas positivas” negociadas para o OE2019, em sede de especialidade. João Oliveira considerou que o próximo orçamento “não é um documento que represente os anseios da classe trabalhadora”, questionando “como é que as metas da União Europeia são colocadas à frente dos trabalhadores?”.

No entanto, considerou “positivas” medidas como o aumento de dez euros para os pensionistas já em janeiro, apelando que não se concretize “um retrocesso” na questão sobre as longas carreiras contributivas.

Descida do ISP sobre a gasolina: a cartada de Centeno

A verdadeira novidade do debate foi o anúncio pelo ministro das Finanças da redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para a gasolina, ao colocar fim ao adicional. A medida não está inscrita na proposta do OE2019, uma vez que será definida por portaria, mas o ministro das Finanças confirmou a medida reivindicada pelo CDS, garantindo que será reposto o nível fiscal anterior ao aumento de 2016.

Mário Centeno anunciou que a redução no preço é de “três cêntimos”. Esta descida “coloca o ISP na gasolina aos níveis anteriores ao do aumento” de seis cêntimos.

Em Portugal, o preço da gasolina é calculado atualmente com base no preço do produto, definido pelas cotações internacionais, pela componente gerível pelas distribuidoras e pelos impostos – o IVA (Imposto do Valor Acrescentado) e o ISP.

Em fevereiro de 2016, uma queda da receita fiscal na sequência da redução do preço do barril de petróleo, levou o Governo a implementar o adicional ao ISP. No primeiro ano, a taxa sofreu dois ajustamentos com a flutuação do preço do crude. Recorde-se que a medida tinha sido proposta pelo CDS-PP em julho, mas teve os votos contra do PS, PCP e Bloco de Esquerda, sendo apoiada também pelo PSD.