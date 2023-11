Aproxima-se a esperada Black Friday e muitas lojas já colocaram alguns dos seus produtos a preços mais reduzidos, o que significa, por vezes, uma boa oportunidade de compra para os consumidores.

17 Novembro 2023, 16h30

Saiba como é feita a redução de preço e esteja atento especialmente nesta Black Friday

Aproxima-se a esperada Black Friday e muitas lojas já colocaram alguns dos seus produtos a preços mais reduzidos, o que significa, por vezes, uma boa oportunidade de compra para os consumidores.

O QUE SABER ANTES DE DECIDIR COMPRAR?

O «preço mais baixo anteriormente praticado» é o preço mais baixo a que o produto foi vendido, fora de eventuais períodos de saldo ou de promoção, nos 30 dias anteriores ao dia em que é posto à venda em saldo ou em promoção. Já a «percentagem de redução» é relativa ao preço mais baixo anteriormente praticado ou, tratando-se de um produto não comercializado previamente naquele estabelecimento respeita ao preço a praticar após o período de redução.

Na venda com redução de preço deve ser indicada de modo inequívoco, a modalidade de venda, o tipo de produtos, a respetiva percentagem de redução, bem como a data de início e o período de duração.

ACAUTELE-SE, INFORME-SE E EVITE COMPRAR GATO POR LEBRE

Promoções, como seja “pague 2 e leve 3”, pode ser uma falsa ação de poupar, desde logo porque pode nem estar a precisar dos produtos, e comprá-los por impulso de estar em promoção. Antes de comprar estes artigos, verifique também a data de validade e pense bem se realmente precisa.

Se preferir comprar à distância, via internet, esteja preparado para enfrentar centenas de anúncios de ofertas imperdíveis. Desde a oferta de portes e outras despesas à compra de um artigo com 70% de desconto tudo parece ser uma oportunidade única. Porém, muitas lojas online impõem um limite mínimo de compras para oferecer os portes de envio, levando o consumidor a gastar mais do que planeado na sua compra inicial para não ter de suportar os custos de entrega.

