Estes são os melhores países para emigrar

Emigrar nunca é uma decisão fácil. Viver fora equivale a deixar a família e os amigos mais próximos. Além disso, a integração num novo país pode ser um processo moroso. No entanto, pode ser uma experiência enriquecedora, não só a nível do desenvolvimento pessoal mas também na progressão de carreira, com todos os euros (ou noutra moeda) extra a que pode ter direito.

Todos os anos, o banco HSBC elabora o inquérito Expat Explorer para, com base nas respostas de milhares de inquiridos, produzir um relatório completo sobre o estilo de vida de países de todos os continentes com base em três critérios: económicos, qualidade de vida e ambiente familiar. Este ano, participaram 22.318 expatriados no Expat Explorer 2018 e foram inquiridos sobre as suas condições de trabalho, salários e estilo de vida no país de acolhimento. Segundo John Goddard, diretor do HSBC Expat, não é apenas o dinheiro que motiva os expatriados a deixarem as suas casas, trabalhos, famílias e amigos. “A decisão tem também que ver com a busca por novos desafios, maior conhecimento, novas competências e experiências de vida diferentes”, disse.

No geral, isto é, com os três critérios ponderados na globalidade, no topo do ranking surgem a cidade-Estado de Singapura, Nova Zelândia, Alemanha e Canadá. Todos estes países mantiveram as posições desde 2017. A fechar o top 5 está o “surpreendente” Bahrain que subiu quatro lugares num ano e relegando a Austrália para o sexto lugar.

Singapura está há quatro anos consecutivos na primeira posição enquanto o melhor país de acolhimento para expatriados. A sustentar a decisão dos expatriados emigrarem para esta cidade-Estado está a possibilidade que a Singapura oferece em progredir na carreira, de acordo com 45% dos inquiridos. Além disso, cerca de um terço dos inquiridos elegeu a Singapura por permitir um incremento salarial, cujos níveis médios de salários ronda os 162.000 dólares anuais, mais de 56.000 dólares que a média dos países analisados. No entanto, o custo de vida é elevado, com cerca de 50% dos inquiridos a confessarem serem incapazes de comprar casa e, no caso de arrendamento, um T1 pode custar qualquer coisa mais de 3.000 dólares por mês – preços bem acima do que os praticados em Lisboa neste momento.

A nível familiar, Singapura também oferece condições mais favoráveis do que os países de origem. Quase metade dos inquiridos elogiaram a qualidade de vida em Singapura e, entre os que têm família, 60% reconheceram que a saúde e o bem-estar dos seus filhos é melhor em Singapura do que nos países de origem.