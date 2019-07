Estes são os membros do novo Governo britânico. Boris Johnson nomeou o seu irmão para ministro

Boris Johnson assumiu hoje as rédeas do Governo britânico, depois de enfrentar um mar de demissões. A lista completa dos novos membros foi divulgada esta quinta-feira, 26 de julho, com todos os governantes a serem defensores do Brexit. Uma surpresa neste Executivo é a entrada do irmão do primeiro-ministro.

Prime Minister @BorisJohnson has chaired his first Cabinet meeting in Downing Street this morning pic.twitter.com/NgtE1TGLxf — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 25, 2019

Boris Johnson levou para o Governo o seu irmão, Jo Johnson, que vai ocupar o cargo de secretário de Estado da Economia, Energia e Indústria.

Jo Johnson @JoJohnsonUK has been appointed Minister of State at the Department for Business, Energy and Industrial Strategy @beisgovuk, and the Department for Education @educationgovuk. He will also attend Cabinet. pic.twitter.com/k3FOSt3MWm — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Para ministro das Finanças, Johnson apontou Sajiv Javid que anteriormente ocupou o cargo de ministro da Administração Interna. Javid entrou para a política em 2010, deixando para trás uma carreira de sucesso como banqueiro de investimento e desde então tem sido visto como uma estrela em ascensão do Partido Conservador. A sua primeira intervenção no governo foi em 2012, quando foi nomeado para o mesmo cargo.

Considerado ser um eurocéptico, Javid votou “Ficar” no referendo de 2016, mas disse que o fez com um “coração pesado e sem entusiasmo”.

Em resposta à nomeação, o agora ministro afirmou sentir-se “profundamente honrado” e que vai trabalhar “para preparar a Inglaterra para deixar a UE, unificar nosso país e preparar a nossa economia para as incríveis oportunidades que temos pela frente”.

The Rt Hon Sajid Javid @sajidjavid has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/EJrp0wBuVK — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Jeremy Hunt, como já tinham antecipado os jornais britânico, abandona o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros, sendo substituído por Dominic Raab, que foi Ministro do Brexit e que afirma sentir-se honrado por ocupar a posição. Para Ministro do Brexit , Boris manteve Stephen Barclay que nomeou em novembro 2018.

O grande apoiante da saída sem acordo, líder do European Research Group e homem que conspirou para a queda de Theresa May, Jacob Rees-Mogg. Vai ser o líder da Câmara dos Comuns, ou dito de outra forma, ministro dos Assuntos Parlamentares.

Jacob Rees-Mogg @Jacob_Rees_Mogg has been appointed Lord President of the Council, and Leader of the House of Commons @CommonsLeader. He will also attend Cabinet. pic.twitter.com/6epCCYiJ2i — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Como seguiam as previsões, Priti Patel ocupa o papel de Ministra da Administração Interna. A parlamentar de 47 anos renunciou ao cargo de Ministra do Desenvolvimento Internacional em novembro de 2017.

The Rt Hon Priti Patel @patel4witham has been appointed Secretary of State for the Home Department @ukhomeoffice pic.twitter.com/O5PCExDg8O — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Ben Wallace foi promovido para Ministro da Defesa, Liz Truss substitui Liam Fox como Secretária de Estado do Comércio Internacional – Truss foi Ministra do Ambiente e Justiça antes de ser nomeada Secretária-Chefe do Tesouro em 2017.

William Gavinson foi nomeado Minstro da Educação. O ex-Ministro da Defesa foi afastado por Theresa May há dois meses depois de ser acusado de partilhar segredos do Estado.

The Rt Hon Gavin Williamson @GavinWilliamson has been appointed Secretary of State @educationgovuk pic.twitter.com/w9nOiedsgg — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Michael Gove, até agora ministro do Ambiente, foi confirmado como chanceler do ducado de Lancaster, responsável pela gestão dos ativos da rainha. Poderá ser a reaproximação do antigo braço direito de Johnson, transformado em inimigo depois de ter travado a sua candidatura à liderança dos conservadores há três anos, mas também é um cargo de menor peso que o anterior.

The Rt Hon Michael Gove @michaelgove has been appointed Chancellor of the Duchy of Lancaster @cabinetofficeuk pic.twitter.com/F0WMudtRBR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

O Ministro da Saúde, Matt Hancock é um dos poucos que se mantêm em funções no mesmo cargo. Andrea Leadsom, a ex-líder da Câmara dos Comuns (responsável pela relação do governo com o Parlamento), é a nova ministra da Economia, Energia e Estratégia Industrial.

The Rt Hon Andrea Leadsom @andrealeadsom has been appointed Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy @beisgovuk pic.twitter.com/LwEDpftW5U — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 24, 2019

Outras mulheres em cargos ministeriais: Theresa Villiers (Ambiente), Amber Rudd (que se mantém com as pastas do Trabalho, Pensões, Mulheres e Igualdade), Nicky Morgan (Digital, Cultura, Média e Desporto).

A Habitação passa para as mãos do promovido Robert Jenrick e como secretária Boris aponta Estado Esther McVey, outra candidata à liderança dos conservadores. Geoffrey Cox, mantém-se como procurador-geral e participa no executivo.