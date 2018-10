Estrangeiros vendem perto de mil milhões de euros em ações da Arábia Saudita

Os cidadãos estrangeiros venderam perto de mil milhões de euros em ações da Arábia Saudita, de acordo com os dados de câmbio, segundo revela a agência “Reuters”, este domingo, 21 de outubro. Estas vendas surgem após uma semana em que os investidores foram abalados pela deterioração das relações da Arábia Saudita com governos estrangeiros após o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

O país árabe revelou que o jornalista morreu durante uma luta dentro do seu consulado em Istambul, naquele que foi o primeiro reconhecimento da sua morte depois da Arábia Saudita ter negado durante duas semanas o envolvimento no seu desaparecimento.

“Acreditamos que os EUA manterão a Arábia Saudita como seu aliado próximo, dada (entre outras coisas) a importância do país na região do Médio Orient e sendo o produtor de 10% do suprimento mundial de petróleo.”

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse este domingo que a explicação da Arábia Saudita sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi “um bom primeiro passo, mas não o suficiente”, acrescentando que é prematuro discutir quaisquer sanções contra o incidente.

Donald Trump, parece ter como objetivo censurar um assassinato que provocou indignação global, enquanto protegia as relações com o maior exportador de petróleo do mundo.

O mercado de ações da Arábia Saudita caiu cerca de 4% desde que o jornalista desapareceu em 2 de outubro.