Estreia de sonho. Ações da Farfetch valorizam 35% em Wall Street

Uma estreia de sonho para a Farfetch. A tecnológica luso-britânica estreou-se em Wall Street hoje com as ações a valorizar 35% para 27 dólares logo no início da sessão.

A estreia de bolsa da Farfetch é um dos destaques em Wall Street, tendo a procura levado a uma revisão em alta do preço de colocação no IPO (oferta pública inicial). A Farfetch, empresa de e-commerce ligada ao ramo de luxo, liderada pelo português José Neves, começa a negociar na bolsa nova-iorquina esta sexta-feira. A empresa colocou 44,2 milhões de ações Class A ao preço de 20 dólares por ação.

A tecnológica luso-britânica Farfetch chegou esta sexta-feira à bolsa, com uma avaliação entre os 4,9 mil milhões e os 5,5 mil milhões de dólares. A empresa liderada por José Neves subiu o preço por ação a apenas dois dias da operação e a expetativa dos analistas é positiva. Consideram, no entanto, que o teste da bolsa vai ser um desafio maior, dado que as contas do unicórnio com 10 anos tem registado aumentos dos prejuízos.