A criação de uma estrutura de missão para a Lei das Finanças Regionais, resultante de um entendimento entre as estruturas regionais do PSD e PS, é uma janela de esperança para os dois partidos exercerem pressão sobre a República para rever esta lei. A estrutura terá um representante de cada um dos partidos. O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, vai liderar essas negociações, da parte dos socialistas, sublinhando que “é preciso união na região para existir sucesso em Lisboa”. O PSD ainda não decidiu o seu representante. Contudo, a deputada do PSD Sara Madruga da Costa, eleita pela Madeira, diz que a proposta comum do PSD e PS dará uma “força acrescida” ao documento quando este chegar à Assembleia da República.

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, defende que a Lei das Finanças Regionais (LFR) “é um dos pontos onde deve existir” convergência na Madeira. O motivo prende-se também, mas não só, com a pandemia, que, defende o ex-presidente da Câmara do Funchal, “veio expor fragilidades e debilidades” desta lei.

