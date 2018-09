Estudantes universitários exploram roteiros para estudar biodiversidade da Madeira

Os estudantes do curso de Biologia da Universidade da Madeira (UMa), estiveram em contacto directo com a Natureza, através da organização de um roteiro, com duração entre quatro a cinco dias, com o intuito de estudarem os diversos tipos de ecossistemas.

A iniciativa visa que estes estudantes tirem usufruto da biodiversidade da Madeira, para modelo para o estudo da biologia, ecologia terrestre e marinha, em que são abordados assuntos como a extinção de espécies, a alteração dos ecossistemas pelo homem, a degradação/conservação de habitats, com ênfase no estado de conservação dos ecossistemas florestais.

O programa inclui uma aula teórica, com informações sobre os roteiros, para depois os estudantes partirem rumo ao campo para registo de dados em áreas como a botânica, zoologia, autoecologia, ecologia de comunidades e de paisagem.

A iniciativa contou com a presença de 28 estudantes oriundos da Universidade de Nurtingen (Alemanha) e também de alunos Erasmus de nacionalidade espanhola.

Para a realização desta iniciativa o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza cedeu a casa das Queimadas (Santana) e a casa do Sardinha (Ponta de S. Lourenço).