Estudo das proteínas com poder de evolução premiado com Nobel da Química

Prémio Nobel da Química de 2018 foi entregue a Frances H. Arnold, George P. Smith e Sir Gregory P. Winter, anunciou, esta quarta-feira, a Academia Sueca em Estocolomo

Frances recebe a distinção pela evolução dirigida das enzimas, e George P. Smith e Gregory P. Winter, pelo trabalho desenvolvido com anticorpos. O prémio tem um valor de nove milhões de coroas suecas (cerca de 872 mil euros) e será partilhado pelos investigadores.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB

